Гомельский «Локомотив» и светлогорский «Химик» откроют футбольный чемпионат Беларуси в 1-й лиге

В первом поединке первого тура 30-го первенства гомельский «Локомотив» примет светлогорский «Химик». В прошлом сезоне футболисты «Локомотива» до самого финиша претендовали на выход в высшую лигу, но в итоге заняли четвертое место. Их сегодняшние соперники в прошлом году финишировали на 11-й позиции из 15 участников турнира.

Остальные встречи стартового тура состоятся 18 апреля: «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк), «Крумкачы» (Минск) — «Гранит» (Микашевичи), «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны», «Речицадрев» — «Сморгонь», «Волна» (Пинск) — «Слоним-2017», «Орша» — «Лида».

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.

Первые матчи в третьем дивизионе белорусского первенства — второй лиге — пройдут 18 апреля.

Группа А: «Динамо-1960» (Брест) — «Мелиоратор» (Житковичи), «Ивацевичи» — «Островец», «Кронон» (Столбцы) — «Першы рэгiён» (Малорита), БГУ (Минск) — «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск), «Чайка» (Зельва) — «Молодечно-2018». «Барановичи» в первом туре не играют.

Группа В: «Осиповичи» — «Энергетик-БГАТУ» (Минск), «СМИавтотранс» (Смолевичи) — «Шахтер» (Петриков), «Полоцк-2019» — «Бумпром» (Гомель), «Виктория» (Марьина Горка) — «Днепр» (Рогачев), «Горки» — «Жлобин». Могилевский «Днепр» в первом туре не играет.