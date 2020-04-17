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13:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболисты «Валенсии» согласились на понижение зарплат

ТАСС, 17 апреля. Руководство испанского футбольного клуба «Валенсия», за который выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, достигло соглашения с игроками о понижении зарплат. Об этом сообщает издание Marca.

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Отмечается, что с игроками достигнута договоренность о снижении зарплат на 18%, если сезон не будет доигран, и на 9%, если будет принято решение о возобновлении чемпионата Испании без зрителей.

В марте стало известно, что несколько игроков и сотрудников «Валенсии» заразились коронавирусом. Черышев в интервью пресс-службе сборной России рассказывал, что сдавал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. К настоящему моменту число выявленных случаев в королевстве достигло 172,5 тыс., 18 тыс. человек умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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