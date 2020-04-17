СМИ: Футболисты «Валенсии» согласились на понижение зарплат

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Отмечается, что с игроками достигнута договоренность о снижении зарплат на 18%, если сезон не будет доигран, и на 9%, если будет принято решение о возобновлении чемпионата Испании без зрителей.

В марте стало известно, что несколько игроков и сотрудников «Валенсии» заразились коронавирусом. Черышев в интервью пресс-службе сборной России рассказывал, что сдавал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.

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