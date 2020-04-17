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14:27 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана рассказал о предложениях из Европы и уходе из «Кайрата»

Нападающий «Шахтера» и сборной Казахстана Бауыржан Турысбек в интервью KazFootball.kz рассказал о трех предложениях из Польши.

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«В это межсезонье я хотел уехать в Европу. Было три предложения от клубов Польши, но все это не срослось. И я выбрал “Шахтер”, так как Вячеслав Грозный на меня рассчитывал», — сказал Турысбек.

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Во второй половине 2014 года Турысбек провел четыре матча в чемпионате Сербии за «Раднички» из Ниша.

«В Сербии клубы стараются дать шанс молодым, чтобы их перепродать и получить деньги. На этом делается весь бюджет клубов Сербии, кроме “Црвены Звезды” и “Партизана”. Вот это главное отличие от нашей лиги», — отметил форвард.

Вспомнил Турысбек и уход из «Кайрата», за который выступал в 2016 и 2017 годах.

«Иногда в футболе бывает, что тренер просто на тебя не рассчитывает. В Алматы такой случай и постиг меня — Карлос Феррер не видел меня в составе. И после этого меня перевели в “Кайрат А”», — вспомнил Турысбек.

В текущем сезоне 28-летний Турысбек провел два матча и забил один гол, огорчив «Кайрат» (1:0) во втором туре КПЛ.

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