Форвард сборной Казахстана рассказал о предложениях из Европы и уходе из «Кайрата»

«В это межсезонье я хотел уехать в Европу. Было три предложения от клубов Польши, но все это не срослось. И я выбрал “Шахтер”, так как Вячеслав Грозный на меня рассчитывал», — сказал Турысбек.

Во второй половине 2014 года Турысбек провел четыре матча в чемпионате Сербии за «Раднички» из Ниша.

«В Сербии клубы стараются дать шанс молодым, чтобы их перепродать и получить деньги. На этом делается весь бюджет клубов Сербии, кроме “Црвены Звезды” и “Партизана”. Вот это главное отличие от нашей лиги», — отметил форвард.

Вспомнил Турысбек и уход из «Кайрата», за который выступал в 2016 и 2017 годах.

«Иногда в футболе бывает, что тренер просто на тебя не рассчитывает. В Алматы такой случай и постиг меня — Карлос Феррер не видел меня в составе. И после этого меня перевели в “Кайрат А”», — вспомнил Турысбек.