Григорчук рассказал о своих планах после ухода из «Астаны»

На родине Григорчук не работал с 2014 года, когда случился Евромайдан.

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Три сезона он возглавлял азербайджанский «Карабах», а 1 июня 2018 года был назначен тренером «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2020.

«Я ушел из “Черноморца” в связи с событиями в Украине. Руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге Чемпионов. Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса», — сказал Григорчук.