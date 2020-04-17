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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчук рассказал о своих планах после ухода из «Астаны»

Бывший главный тренер «Астаны» Роман Григорчук в интервью Sport.ua рассказал о желании вернуться в чемпионат Украины.

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На родине Григорчук не работал с 2014 года, когда случился Евромайдан.

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Три сезона он возглавлял азербайджанский «Карабах», а 1 июня 2018 года был назначен тренером «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2020.

«Я ушел из “Черноморца” в связи с событиями в Украине. Руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге Чемпионов. Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса», — сказал Григорчук.

Об уходе Григорчука «Астана» объявила 13 января. Клуб под руководством украинца выиграл Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошел до группы Лиги Европы. Вместо Григорчука «Астана» возглавил чех Михал Билек, также работающий в сборной Казахстана.

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