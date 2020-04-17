Футболист сборной Казахстана о карантине, КПЛ и Беларуси: Жена предлагает заняться чтением книг
Нападающий «Ордабасы» и сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай в интервью
Нападающий «Ордабасы» и сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай в интервью
«Дай бог, чтобы мы прошли этот период безболезненно. Я провожу карантинное время дома, в основном смотря фильмы. Конечно, у нас есть программа тренировок от тренерского штаба, и мы их выполняем. Пытаемся соблюдать режим сна, но не всегда получается. Иногда просыпаемся в 9−10 утра:
Он признался, что скучает по футболу.
«Я очень жду возобновления чемпионата, потому что очень скучаю по футболу, по тренировкам, по ребятам, — говорит Жангылышбай. — Допустим, если 1 мая карантин снимут, то двух недель хватит чтобы всем казахстанским клубам набрать кондиции, потренироваться вместе. Пусть мы и занимаемся дома, но это не совсем то же, что и командные занятия. Я бы хотел больше игр в чемпионате, но, конечно, если даты не позволяют, погодные условия, и это будет в ущерб следующему сезону, то будет меньше игр. Я надеюсь, что руководство казахстанского футбола примут верное решение. Конечно, этот перерыв коснется всех нас. Уровень футбола будет чуть пониже до определенного времени, а потом все встанет на свои места».
Рассказал Жангылышбай о личных и командных задачах, а также оценил трансферы конкурентов.
«Можно отметить “Астану”, “Кайрат” и нас. А так — все команды усилились к этому сезону. На мой взгляд те же Тигран Барсегян, Абат Аймбетов, Яцек Гуральски усилили эти две команды, но и мы, конечно, тоже неплохо усилились. Я не могу сказать слабее мы или сильнее, потому что в прошлом году были очень хорошие футболисты, а сейчас некоторые из них ушли. Все зависит от нас. Личные цели? В первую очередь, надо прибавлять в психологии. Иметь мышление чистого нападающего. Как говорят, все нападающие эгоистичные, но я себя считаю к командным игрокам. Как нападающему, мне нужно использовать все имеющиеся моменты, но командные успехи важнее. Чтобы быть лучшим бомбардиром — нужна ментальность бомбардира».
Высказался Жангылышбай и о чемпионате Беларуси, который остался единственным футбольным турниром в Европе.
«Особо не слежу за Беларусью, но знаю, что в прошлом году там выступали два казахстанца, — отмечает форвард “Ордабасы”. — Один из них мой друг — Владислав Васильев, мы оба из Караганды. Я и до этого следил за его командой. Также там сейчас Михаил Гордейчук, являющийся воспитанником карагандинского футбола. Так как он старше меня, то я не знаком с ним, но он также там выступает. Мое внимание в основном на этих футболистах. А так, за чемпионатом особо не слежу. Наверное, там политика, указ сверху, но я не вникал в этот вопрос. Захотели — остановили, не хотят — пусть играют».
Он также обратился к любителям футбола.
«Желаю всем болельщикам, гражданам Казахстана здоровья, чтобы мы прошли этот вирус с высоко поднятой головой, и в конце все встало на свои места, вернувшись на прежнее русло. Хочется, чтобы чемпионат поскорее возобновился, а мы начали радовать болельщиков победой и красивой игрой».
Напомним, что на старте сезона «Ордабасы» победил «Окжетпес» (1:0), сыграл вничью с «Астаной» (1:1) и уступил «Таразу» (2:3). В активе 26-летнего Жангылышбая пока два матча, в которых он не отметился результативными действиями.