Главный тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за возвращение в Россию

Ранее в апреле испанские СМИ сообщили, что «Сельта» применит санкции к Смолову за самовольный выезд из страны и посещение России. Российский футболист утверждал, что руководство клуба разрешило ему покинуть Испанию и временно вернуться в Россию. В марте сообщалось, что датский футболист угандийского происхождения Систо решил отправиться в Копенгаген на машине и сообщил о своем отъезде из автомобиля.
«Ясно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, поскольку был четкий приказ остаться, исходивший не только от клуба, но и от правительства», — приводит слова Гарсии cope.es.
Он также добавил, что эти случаи необходимо разделять, поскольку Смолов «звонил каждые два дня и спрашивал разрешения, клуб был в курсе, но, по логике, он должен был остаться».
«Систо принял решение, ничего никому не сказав, подвергнув риску себя, свою семью и других людей. Если бы мы дали разрешение, его получили бы все игроки, а не только они. Есть иностранные футболисты, которые находятся здесь в одиночестве. Необходимо показать пример профессионализма, они поступили неверно, уехав из страны», — подчеркнул Гарсия.