Полузащитник Ле Таллек заявил, что близок к получению российского паспорта
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что получил вид на жительство иностранного гражданина в РФ.
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что получил вид на жительство иностранного гражданина в РФ.
— Я получил вид на жительство иностранного гражданина, — цитирует Ле Таллека РИА «Новости». — Это последний шаг до получения паспорта, 90 процентов работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня. Буду считать себя русским, когда
Стоит отметить, что по правилам ФИФА Ле Таллек не может играть за сборную России, поскольку уже заигран за молодежные и юношеские команды Франции в официальных матчах. Кроме того, у него нет российских предков и он не играл за российские команды на протяжении пяти лет.