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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник Ле Таллек заявил, что близок к получению российского паспорта

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что получил вид на жительство иностранного гражданина в РФ.

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— Я получил вид на жительство иностранного гражданина, — цитирует Ле Таллека РИА «Новости». — Это последний шаг до получения паспорта, 90 процентов работы мы сделали. Это была просто замечательная новость для меня. Буду считать себя русским, когда все-таки получу паспорт. Да, есть небольшие проблемы, многие организации не работают, но уверен, что все будет хорошо.

Ле Таллек в сезоне-2014/15 защищал цвета «Мордовии», а за «Монпелье» играет с 2018 года.

Стоит отметить, что по правилам ФИФА Ле Таллек не может играть за сборную России, поскольку уже заигран за молодежные и юношеские команды Франции в официальных матчах. Кроме того, у него нет российских предков и он не играл за российские команды на протяжении пяти лет.

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