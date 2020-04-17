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19:14 (мск), источник: Газета.Ру

Матч БАТЭ покажут с использованием технологии 360-градусной съемки

Борисовский БАТЭ объявил о том, что впервые в истории белорусского спорта матч покажут с использованием технологии 360-градусной съемки, сообщает Vseprosport.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 18 апреля желто-синие встретятся с «Торпедо-БелАЗ».

В клубе рассказали, что посмотреть матч можно в режиме настоящей виртуальной реальности — с помощью очков VR, на экране мобильного устройства через приложение YouTube или на компьютере.

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