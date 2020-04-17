Матч БАТЭ покажут с использованием технологии 360-градусной съемки
Борисовский БАТЭ объявил о том, что впервые в истории белорусского спорта матч покажут с использованием технологии 360-градусной съемки, сообщает Vseprosport.ru.
Борисовский БАТЭ объявил о том, что впервые в истории белорусского спорта матч покажут с использованием технологии 360-градусной съемки, сообщает Vseprosport.ru.
Напомним, 18 апреля
В клубе рассказали, что посмотреть матч можно в режиме настоящей виртуальной реальности — с помощью очков VR, на экране мобильного устройства через приложение YouTube или на компьютере.