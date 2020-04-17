Байдачный: Никакие деньги не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей
Бывший тренер минского «Динамо», «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный высказал свое отношение к тому, что чемпионат Белоруссии не был приостановлен
Бывший тренер минского «Динамо», «Терека» и «Ростова» Анатолий Байдачный высказал свое отношение к тому, что чемпионат Белоруссии не был приостановлен
— В качестве одного из аргументов спортивные функционеры говорят, что в условиях безальтернативности это лучшее время, чтобы показать белорусский футбол всему миру.
— Ну, они же не могут сказать, что 99 процентов иностранных зрителей и экспертов смеются над тем, что они видят. Продавать нужно качественный товар, а здесь что? Поэтому никакие деньги, которые они надеются заработать на трансляциях, не стоят того, чтобы экспериментировать с жизнью людей.
— Тем не менее телекомпании приобрели права, чемпионат Белоруссии показывают в полутора десятках стран. Та же федерация хочет продать картинку даже из первой лиги.
— Повторюсь: вы не можете измерить уровень чемпионата призрачными контрактами — вы
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По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.