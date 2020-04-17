«Белшина» и «Смолевичи», обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В первой из них в Бобруйске в поединке двух неудачников стартового отрезка местная «Белшина» сыграла вничью со «Смолевичами» — 1:1. Оба гола были забиты с пенальти в последние 10 минут встречи — на 80-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, а затем Евгений Барсуков восстановил паритет.