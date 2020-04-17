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19:48 (мск), источник: БЕЛТА

«Белшина» и «Смолевичи», обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят две встречи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой из них в Бобруйске в поединке двух неудачников стартового отрезка местная «Белшина» сыграла вничью со «Смолевичами» — 1:1. Оба гола были забиты с пенальти в последние 10 минут встречи — на 80-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, а затем Евгений Барсуков восстановил паритет.

Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.

Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

Белшина
1:1
Первый тайм: 0:0
Смолевичи
Футбол, Беларусь, 5-й тур17.04.2020, 17:30 (МСК UTC+3)Спартак
Главные тренеры
Эдуард ГрадобоевАлександр Бразевич
Голы
Сергей Глебко80′
Евгений Барсуков90′
Составы команд
24Сергей Туранок
12Артем Гомелько
4Владислав Соланович
4Арсений Бондаренко
79′
23Самюэль Одеоибо
89′
5Эдуард Жевнеров
32Владислав Ясюкевич
17Илья Ращеня
44′90+5′
69Никита Рочев
99Муталип Алибеков
8Сергей Глебко
8Евгений Барсуков
10Павел Бордуков
40′
22Алексей Бутаревич
25Михаил Башилов
75′
10Иван Верас
73′
9Леонид Ковель
24Алексей Вакулич
16′63′
17Евгений Скобликов
78′
9Владислав Мухамедов
7Андрей Бежонов
49Александр Джигеро
56′
97Кирилл Маляров
90′
7Анатолий Макаров
21Антон Новик
97Жан-Морель По
71′
20Константин Котов
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)11
4Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
28Фолы33
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Наумов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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