«Белшина» и «Смолевичи», обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят две встречи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят две встречи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них в Бобруйске в поединке двух неудачников стартового отрезка местная «Белшина» сыграла вничью со «Смолевичами» — 1:1. Оба гола были забиты с пенальти в последние 10 минут встречи — на 80-й минуте Сергей Глебко вывел хозяев вперед, а затем Евгений Барсуков восстановил паритет.
Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.
Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Положение команд сейчас таково: «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9 очков, «Слуцк», «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.
|Эдуард Градобоев
|Александр Бразевич
|Сергей Глебко
|80′
|Евгений Барсуков
|90′
|24
|Сергей Туранок
|12
|Артем Гомелько
|4
|Владислав Соланович
|4
|Арсений Бондаренко
79′
|23
|Самюэль Одеоибо
89′
|5
|Эдуард Жевнеров
|32
|Владислав Ясюкевич
|17
|Илья Ращеня
44′90+5′
|69
|Никита Рочев
|99
|Муталип Алибеков
|8
|Сергей Глебко
|8
|Евгений Барсуков
|10
|Павел Бордуков
40′
|22
|Алексей Бутаревич
|25
|Михаил Башилов
75′
|10
|Иван Верас
73′
|9
|Леонид Ковель
|24
|Алексей Вакулич
16′63′
|17
|Евгений Скобликов
78′
|9
|Владислав Мухамедов
|7
|Андрей Бежонов
|49
|Александр Джигеро
56′
|97
|Кирилл Маляров
90′
|7
|Анатолий Макаров
|21
|Антон Новик
|97
|Жан-Морель По
71′
|20
|Константин Котов
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|28
|Фолы
|33
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Наумов(Беларусь)