«Локомотив» разгромил «Химик» на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лиге

Источник: СпортНавины

Играя на своем поле со светлогорским «Химиком», гомельчане уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, причем хет-трик оформил Денис Козловский. После перерыва Павел Кленье и Илья Шабанов довели дело до разгрома — 5:0.

Остальные матчи стартового тура состоятся 18 апреля: «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк), «Крумкачы» (Минск) — «Гранит» (Микашевичи), «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны», «Речицадрев» — «Сморгонь», «Волна» (Пинск) — «Слоним-2017», «Орша» — «Лида».

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.

Первые матчи в третьем по рангу дивизионе белорусского первенства — второй лиге — пройдут 18 апреля. На первом этапе 22 команды разделены на две группы:

А: «Динамо-1960» (Брест), «Мелиоратор» (Житковичи), «Ивацевичи», «Островец», «Кронон» (Столбцы), «Першы рэгiён» (Малорита), БГУ (Минск), «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск), «Чайка» (Зельва), «Молодечно-2018», «Барановичи».

В: «Осиповичи», «Энергетик-БГАТУ» (Минск), «СМИавтотранс» (Смолевичи), «Шахтер» (Петриков), «Полоцк-2019», «Бумпром» (Гомель), «Виктория» (Марьина Горка), «Днепр» (Рогачев), «Горки», «Жлобин», «Днепр» (Могилев).