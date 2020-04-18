«Аякс» хочет получить за Онану 40 миллионов евро

Источник: AP 2020

Но голландский клуб готов отпустить 24-летнего камерунца только за 40 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Заполучить воспитанника «Барселоны» хотят не только каталонцы, но также «Челси» и «ПСЖ».

Онана выступает за первую команду «Аякса» с 2016 года. Он выиграл с командой чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.