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09:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аякс» хочет получить за Онану 40 миллионов евро

Вратарь «Аякса» Андре Онана может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

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Источник: AP 2020

Но голландский клуб готов отпустить 24-летнего камерунца только за 40 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заполучить воспитанника «Барселоны» хотят не только каталонцы, но также «Челси» и «ПСЖ».

Онана выступает за первую команду «Аякса» с 2016 года. Он выиграл с командой чемпионат и Кубок Голландии, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету голкипера 39 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в 15 из которых он не пропускал.

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