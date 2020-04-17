Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер С
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
22:02 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» уступил «Слуцку» в чемпионате Беларуси, не реализовав пенальти и играя в большинстве с 51-й минуты

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» уступили «Слуцку» 1:2 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но счет открыли гости. На 25-й минуте игры Юрий Козлов со штрафного удара вывел «Слуцк» вперед. Подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть инициативой, но пропустили еще один мяч — за минуту до перерыва Умар Мухаммад Бала во второй раз поразил ворота Александра Гутора.

Во втором тайме хозяева снова пошли вперед большими силами и на 51-й минуте получили право на пенальти, но удар Дарко Бодула отразил Борис Панкратов. Виновник назначенного пенальти Денис Образов был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Получив численное превосходство, горняки усилили натиск и на 89-й минуте сократили разрыв после удара Юрия Кендыша, но на большее времени не хватило. Благодаря этой победе «Слуцк» вышел на первое место в турнирной таблице.

В первом сегодняшнем поединке в Бобруйске местная «Белшина» сыграла вничью со «Смолевичами» — 1:1.

Стартовые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.

Заключительные матчи этого тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

Шахтер С
1:2
Первый тайм: 0:2
Слуцк
Футбол, Беларусь, 5-й тур17.04.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Строитель
Главные тренеры
Юрий ВернидубВиталий Павлов
Голы
Юрий Кендыш89′
Юрий Козлов25′
Мухаммед Бала45′
Нереализованные пенальти
Дарко Бодул53′
Составы команд
30Александр Гутор
34Борис Панкратов
90+5′
4Руслан Хадаркевич
39′
18Сулейман Коанда
6Игорь Бурко
20Денис Образов
43′51′
15Сергей Политевич
30′
25Сергей Чеботаев
27Юлиус Сзоке
55Александр Анюкевич
62′
77Юрий Кендыш
7Юрий Тетеренко
10Дарко Бодул
17Мухаммед Бала
90+3′
18Тин Вукманич
24Юрий Козлов
16Сергей Баланович
70′
8Егор Семенов
83′
19Дмитрий Подстрелов
22Евгений Велько
24Георгий Диасамидзе
46′
71Марат Бураев
40′
2Виталий Лисакович
4Виталий Трубило
28Игор Иванович
78′
78Абдул Гафар
66′
7Аздрен Лулаку
9Артем Сердюк
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)8
15Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
20Фолы17
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гораютин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 17 апреля
Главный тренер «Сельты»: Федор Смолов поступил плохо
Французский полузащитник близок к получению российского паспорта
Бышовец: Путь Уткина — это деградация, он не борец за правду
Мостовой: Поступок Леонида Федуна может превратиться в челлендж
ESPN: «Барселона» готова продать почти любого футболиста
Известный рефери умер после заражения коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь