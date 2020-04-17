«Шахтер» уступил «Слуцку» в чемпионате Беларуси, не реализовав пенальти и играя в большинстве с 51-й минуты

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но счет открыли гости. На 25-й минуте игры Юрий Козлов со штрафного удара вывел «Слуцк» вперед. Подопечные Юрия Вернидуба продолжали владеть инициативой, но пропустили еще один мяч — за минуту до перерыва Умар Мухаммад Бала во второй раз поразил ворота Александра Гутора.

Во втором тайме хозяева снова пошли вперед большими силами и на 51-й минуте получили право на пенальти, но удар Дарко Бодула отразил Борис Панкратов. Виновник назначенного пенальти Денис Образов был удален с поля, оставив гостей в меньшинстве. Получив численное превосходство, горняки усилили натиск и на 89-й минуте сократили разрыв после удара Юрия Кендыша, но на большее времени не хватило. Благодаря этой победе «Слуцк» вышел на первое место в турнирной таблице.

В первом сегодняшнем поединке в Бобруйске местная «Белшина» сыграла вничью со «Смолевичами» — 1:1.

Стартовые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный «Энергетик-БГУ» проиграл гостям из «Городеи» с результатом 0:1, а минское «Динамо» было сильнее «Немана» — 2:0.

Заключительные матчи этого тура пройдут 18 апреля: «Рух» (Брест) — «Минск», «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Витебск» — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).

Положение команд сейчас таково: «Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.