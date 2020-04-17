«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение клуба

На данный момент речь идет о Златане Ибрагимовиче, Рафаэеле Леау, Хакане Чалханоглу, Симоне Кьере, Асмире Беговиче и Лукасе Пакете. По данным MilanNews.it, в списке также присутствуют Анте Ребич и Франк Кесси.

Завершился самый первый в мире карантин, введенный из-за коронавируса — в китайском Ухане. Примеру готовы последовать в других городах и странах

Корона им больше не жмет. Какие страны ослабляют карантин

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.