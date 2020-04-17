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17 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение клуба

«Милан» призвал иностранных футболистов вернуться в расположение клуба в следующий четверг, сообщает Gazzetta dello Sport. Ожидается, что 4 мая итальянские команды возобновят тренировки, прерванные из-за пандемии коронавируса.

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На данный момент речь идет о Златане Ибрагимовиче, Рафаэеле Леау, Хакане Чалханоглу, Симоне Кьере, Асмире Беговиче и Лукасе Пакете. По данным MilanNews.it, в списке также присутствуют Анте Ребич и Франк Кесси.

До возвращения на поле игроки должны просидеть двухнедельный карантин.

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По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 223 122 человек. Зафиксировано 152 318 летальных исхода от инфекции, вылечились 567 262 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

«Мы приспосабливаемся»: жители Милана — о карантине из-за коронавируса
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18 марта© Ньюстюб
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