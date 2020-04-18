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11:00 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет вновь возглавить клуб, сообщает Goal.

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Источник: AP 2020

Он считает, что сможет помочь команде преодолеть те финансовые трудности, в которые она попала, а также разрешить внутренние конфликты клуба. Лапорта уже подтвердил, что намерен представить свою кандидатуру на выборах президента в 2021 году.

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«Ситуация меня очень взволновала. Я собираю вместе людей, которым доверяю, потому что мы должны серьезно подумать о том, как изменить экономическую ситуацию», — заявил он.

Лапорта был президентом каталонцев с 2003 по 2010 год.

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