СМИ: Футболисты «Челси» не согласны на понижение зарплаты из-за пандемии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» не согласны с предложением клуба пойти на снижение заработной платы на 30%
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» не согласны с предложением клуба пойти на снижение заработной платы на 30%
По данным издания, игроки «Челси» готовы сократить зарплату примерно на 10%.
Ранее сообщалось, что английская
По информации СМИ, большинство игроков другого лондонского футбольного клуба «Арсенал» готовы пойти на понижение зарплаты на 12,5% в месяц в следующем году.
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