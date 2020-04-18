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10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболисты «Челси» не согласны на понижение зарплаты из-за пандемии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» не согласны с предложением клуба пойти на снижение заработной платы на 30% из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Telegraph.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:38 MSK, 18.04
Источник: Reuters

По данным издания, игроки «Челси» готовы сократить зарплату примерно на 10%.

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Ранее сообщалось, что английская премьер-лига провела переговоры с Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), в результате чего предложила игрокам снизить свою заработную плату на 30%.

По информации СМИ, большинство игроков другого лондонского футбольного клуба «Арсенал» готовы пойти на понижение зарплаты на 12,5% в месяц в следующем году.

Сезон в английском премьер-лиге был прерван из-за пандемии коронавируса.

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