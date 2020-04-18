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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Гвардиола не отпустил Жезуса в «Ювентус»

«Манчестер Сити» отказался продавать в туринский «Ювентус» нападающего Габриэла Жезуса, сообщает Calcio Mercato.

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Источник: Reuters

По информации источника, против трансфера футболиста выступил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Он обратился к руководству команды с просьбой не продавать Жесуса.

До паузы в европейском футболе Жезус сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.

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