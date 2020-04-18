Гвардиола не отпустил Жезуса в «Ювентус»

По информации источника, против трансфера футболиста выступил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола. Он обратился к руководству команды с просьбой не продавать Жесуса .

До паузы в европейском футболе Жезус сыграл в 39 матчах во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал девять голевых передач.