«Мбаппе нужно быть осторожнее с Неймаром». Пети дал совет французскому нападающему

— Мбаппе должен быть осторожен в отношениях с Неймаром, — цитирует A Bola Пети. — Он слишком любит Неймара, и это может быть нежелательным для него. Иногда он играет на него слишком много, что может беспокоить партнеров по команде. Мбаппе уже многое показал, но мы всегда ждем большего. Кильян значительно вырос за последние три года. Это необработанный алмаз. Он пришел в клуб, полный звезд. И его статистика значительно улучшилась, он уже показывает зрелый футбол.