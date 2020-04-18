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11:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Атлетико» может расстаться с несколькими футболистами в случае непопадания в ЛЧ

ТАСС, 18 апреля. Испанский футбольный клуб «Атлетико» может продать нескольких игроков, если команда не сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание As.

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Источник: AP 2020

«Атлетико» занимает шестое место в чемпионате Испании текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. От четвертого места, которое дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, команду отделяет одно очко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если «Атлетико» не сумеет пробиться в главный еврокубковый турнир, то клуб ждут финансовые трудности, поэтому ему придется продавать игроков, чтобы заработать. Главным кандидатом на уход из команды в таком случае будет полузащитник Сауль, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны английского «Манчестер Юнайтед», который был готов предложить за него €150 млн. Также из «Атлетико» могут уйти полузащитники Томас Партей и Тома Лемар.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Атлетико» вышел в четвертьфинал, победив в 1/8 финала действующего победителя турнира английский «Ливерпуль».

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