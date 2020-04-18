СМИ: «Атлетико» может расстаться с несколькими футболистами в случае непопадания в ЛЧ

«Атлетико» занимает шестое место в чемпионате Испании текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. От четвертого места, которое дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, команду отделяет одно очко.
Если «Атлетико» не сумеет пробиться в главный еврокубковый турнир, то клуб ждут финансовые трудности, поэтому ему придется продавать игроков, чтобы заработать. Главным кандидатом на уход из команды в таком случае будет полузащитник Сауль, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны английского «Манчестер Юнайтед», который был готов предложить за него €150 млн. Также из «Атлетико» могут уйти полузащитники Томас Партей и Тома Лемар.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Атлетико» вышел в четвертьфинал, победив в 1/8 финала действующего победителя турнира английский «Ливерпуль».