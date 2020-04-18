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10:23 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ примет «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» сыграет с брестским «Динамо» в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся заключительные поединки 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В центральном матче сегодняшнего игрового дня футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» гостей из жодинского «Торпедо-БелАЗа» (начало в 20.00). Борисовчане после двух стартовых поражений одержали две виктории подряд и сегодня намерены продолжить успешную серию. Торпедовцы в четырех предыдущих турах выиграли три встречи, потерпев лишь одно поражение.

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Также сегодня футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с мозырской «Славией» (14.00), брестский «Рух» примет у себя дома футболистов «Минска» (16.00), «Витебск» на своей арене встретится с брестским «Динамо» (18.00). Все сегодняшние матчи телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.

Результаты остальных игр 5-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.

Положение команд перед сегодняшними матчами: «Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Ислочь», «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

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