У Моуринью была договоренность с «Ливерпулем» в 2004-м. Абрамович предложил более выгодные условия
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью 16 лет назад мог возглавить «Ливерпуль» вместо «Челси».
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью 16 лет назад мог возглавить «Ливерпуль» вместо «Челси».
Об этом рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.
В апреле 2004 года перед игрой Лиги чемпионов между «Порту», который тогда возглавлял Моуринью, и «Лионом» советник тренера Жорже Баидек провел встречу с представителями мерсисайдского клуба.
«Моуринью должен был принять “Ливерпуль”. Президент клуба Рик Пэрри занимался трансферами, у нас была договоренность. Нас попросили подождать 15 дней, потому что команду еще возглавлял Жерар Улье», — рассказал Баидек.
Однако в итоге агент Жорже Мендеш порекомендовал Моуринью вариант с «Челси», который предлагал более выгодные условия.
Тренер встретился с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем в начале мая, а вторая встреча состоялась на яхте в Монако на следующий день после победы «Порту» в Лиге чемпионов.
2 июня 2004 года Моуринью был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».
Источник — ESPN