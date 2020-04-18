Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
16:00
Рух
Минск
Футбол. Зарубежный
18:00
Витебск
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
12:03 (мск), источник: Sports.Ru

У Моуринью была договоренность с «Ливерпулем» в 2004-м. Абрамович предложил более выгодные условия

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью 16 лет назад мог возглавить «Ливерпуль» вместо «Челси».

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Игроков «Тоттенхэма» вывели на тренировку в парк вопреки пандемии коронавируса

В апреле 2004 года перед игрой Лиги чемпионов между «Порту», который тогда возглавлял Моуринью, и «Лионом» советник тренера Жорже Баидек провел встречу с представителями мерсисайдского клуба.

«Моуринью должен был принять “Ливерпуль”. Президент клуба Рик Пэрри занимался трансферами, у нас была договоренность. Нас попросили подождать 15 дней, потому что команду еще возглавлял Жерар Улье», — рассказал Баидек.

Однако в итоге агент Жорже Мендеш порекомендовал Моуринью вариант с «Челси», который предлагал более выгодные условия.

Тренер встретился с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем в начале мая, а вторая встреча состоялась на яхте в Монако на следующий день после победы «Порту» в Лиге чемпионов.

2 июня 2004 года Моуринью был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».

Источник — ESPN

Читайте также
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
СМИ: Футболисты «Челси» не согласны на понижение зарплаты
«Аякс» хочет получить за вратаря 40 миллионов евро
Губерниев рассказал о «темных делишках» в лыжной сборной России
Красивые спортивные кадры отвлекут вас от коронавируса (фото)
Уайт организовал конференцию с бойцами UFC, сделав ряд заявлений
Экс-президент «Барселоны» хочет вновь возглавить клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь