У Моуринью была договоренность с «Ливерпулем» в 2004-м. Абрамович предложил более выгодные условия

Источник: AP 2020

Об этом рассказал в биографической книге о португальском специалисте французский журналист Николя Вилас.

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В апреле 2004 года перед игрой Лиги чемпионов между «Порту», который тогда возглавлял Моуринью, и «Лионом» советник тренера Жорже Баидек провел встречу с представителями мерсисайдского клуба.

«Моуринью должен был принять “Ливерпуль”. Президент клуба Рик Пэрри занимался трансферами, у нас была договоренность. Нас попросили подождать 15 дней, потому что команду еще возглавлял Жерар Улье», — рассказал Баидек.

Однако в итоге агент Жорже Мендеш порекомендовал Моуринью вариант с «Челси», который предлагал более выгодные условия.

Тренер встретился с владельцем лондонской команды Романом Абрамовичем в начале мая, а вторая встреча состоялась на яхте в Монако на следующий день после победы «Порту» в Лиге чемпионов.

2 июня 2004 года Моуринью был официально представлен в качестве главного тренера «Челси».