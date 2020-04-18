СМИ: Чемпионат Англии по футболу в худшем случае возобновится в октябре
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Матчи чемпионата Англии по футболу в лучшем случае вновь будут проходить с
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Матчи чемпионата Англии по футболу в лучшем случае вновь будут проходить с
При этом сценарии развития событий тренировки команд при хорошем раскладе возобновятся с 10 или 14 мая. По пессимистичному варианту — матчей английской
Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании может наложить право вето на решение
Все присутствующие на матчах — игроки, тренеры, сотрудники клубов и служб безопасности, журналисты должны будут пройти тестирование. Также должна быть проведена работа по оценке возможных случаев сбора больших групп болельщиков вне стадиона.
Чемпионат Англии по футболу был прерван