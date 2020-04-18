СМИ: Чемпионат Англии по футболу в худшем случае возобновится в октябре

Источник: Reuters

При этом сценарии развития событий тренировки команд при хорошем раскладе возобновятся с 10 или 14 мая. По пессимистичному варианту — матчей английской премьер-лиги не будет до октября.

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Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании может наложить право вето на решение премьер-лиги о возобновлении сезона, если у нее возникнут трудности с лечением больных коронавирусом.

Все присутствующие на матчах — игроки, тренеры, сотрудники клубов и служб безопасности, журналисты должны будут пройти тестирование. Также должна быть проведена работа по оценке возможных случаев сбора больших групп болельщиков вне стадиона.