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13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Чемпионат Англии по футболу в худшем случае возобновится в октябре

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Матчи чемпионата Англии по футболу в лучшем случае вновь будут проходить с 13—14 июня, сообщает Guardian.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 18.04
Источник: Reuters

При этом сценарии развития событий тренировки команд при хорошем раскладе возобновятся с 10 или 14 мая. По пессимистичному варианту — матчей английской премьер-лиги не будет до октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании может наложить право вето на решение премьер-лиги о возобновлении сезона, если у нее возникнут трудности с лечением больных коронавирусом.

Все присутствующие на матчах — игроки, тренеры, сотрудники клубов и служб безопасности, журналисты должны будут пройти тестирование. Также должна быть проведена работа по оценке возможных случаев сбора больших групп болельщиков вне стадиона.

Чемпионат Англии по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса.

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