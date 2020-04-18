Стартовые матчи пройдут во 2-й лиге футбольного чемпионата Беларуси

На первом этапе 22 участника этих соревнований разбиты на две группы. В группе А сегодня встретятся: «Динамо-1960» (Брест) — «Мелиоратор» (Житковичи), «Ивацевичи» — «Островец», «Кронон» (Столбцы) — «Першы рэгiён» (Малорита), БГУ (Минск) — «ДЮСШ-3-Стэнлес» (Пинск), «Чайка» (Зельва) — «Молодечно-2018». «Барановичи» в первом туре не играют.

Расклад матчей первого тура в группе В: «Осиповичи» — «Энергетик-БГАТУ» (Минск), «СМИавтотранс» (Смолевичи) — «Шахтер» (Петриков), «Полоцк-2019» — «Бумпром» (Гомель), «Виктория» (Марьина Горка) — «Днепр» (Рогачев), «Горки» — «Жлобин». Могилевский «Днепр» в первом туре не играет.

После группового этапа по три лучших клуба из каждой группы выйдут в финальный раунд, по итогам которого две команды поднимутся рангом выше, а дружина, занявшая третье место, проведет стыковые матчи с 14-м клубом первой лиги. Турнир в третьем дивизионе завершится в середине ноября.

Накануне начались состязания в первой лиге национального первенства. В первом матче футболисты гомельского «Локомотива» разгромили на своем поле светлогорский «Химик» со счетом 5:0.

«Локомотив» разгромил «Химик» на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лигеИграя на своем поле со светлогорским «Химиком», гомельчане уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, причем хет-трик оформил Денис Козловский. После перерыва Павел Кленье и Илья Шабанов довели дело до разгрома — 5:0.

Сегодня состоятся остальные поединки стартового тура: «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк), «Крумкачы» (Минск) — «Гранит» (Микашевичи), «Арсенал» (Дзержинск) — «Ошмяны», «Речицадрев» — «Сморгонь», «Волна» (Пинск) — «Слоним-2017», «Орша» — «Лида».