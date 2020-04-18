Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону», но клуб не готов платить 111 млн евро

Источник: AP 2020

По данным Mundo Deportivo, аргентинец хотел бы перейти в «Барсу», но клуб не готов платить за него 111 миллионов евро, требуемые «Интером».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f4e3b86e168819507e65" data-vnd="f4e3b86e168819507e65" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f4e3b86e168819507e65" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сделка могла осуществится, но в связи с пандемией коронавируса каталонский клуб решил отказаться от приобретения из-за финансовых потерь. При этом источник также указывает, что «Интер» готов отдать Мартинеса в обмен на трех игроков — Артуро Видаля, Карлеса Аленью и Марка Кукурелью.