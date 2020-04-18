Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону», но клуб не готов платить 111 млн евро
«Барселона» решила отказаться от трансфера форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщают испанские СМИ.
«Барселона» решила отказаться от трансфера форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщают испанские СМИ.
По данным Mundo Deportivo, аргентинец хотел бы перейти в «Барсу», но клуб не готов платить за него 111 миллионов евро, требуемые «Интером».
Сделка могла осуществится, но в связи с пандемией коронавируса каталонский клуб решил отказаться от приобретения
В текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.