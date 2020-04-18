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14:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лаутаро Мартинес хочет перейти в «Барселону», но клуб не готов платить 111 млн евро

«Барселона» решила отказаться от трансфера форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщают испанские СМИ.

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Источник: AP 2020

По данным Mundo Deportivo, аргентинец хотел бы перейти в «Барсу», но клуб не готов платить за него 111 миллионов евро, требуемые «Интером».

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Сделка могла осуществится, но в связи с пандемией коронавируса каталонский клуб решил отказаться от приобретения из-за финансовых потерь. При этом источник также указывает, что «Интер» готов отдать Мартинеса в обмен на трех игроков — Артуро Видаля, Карлеса Аленью и Марка Кукурелью.

В текущем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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