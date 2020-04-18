«Реал» не будет продлевать контракт с сыном Зидана Люкой. Вратарь станет свободным агентом

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Мадридский клуб не будет продлевать с 21-летним голкипером контракт, срок которого истекает ближайшим летом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-vnd="ecec45cd2cd4eecbfe7d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ecec45cd2cd4eecbfe7d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне игрок, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, выступает в Сегунде за «Расинг» на правах аренды.

Ранее в интервью Люка Зидан заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Франции. Его брат Энцо Зидан в 2017 году ушел из «Реала» и сейчас выступает за «Альмерию».

Летом также истекает сроки контрактов вратаря «Кастильи» Диего Альтубе и голкипера Моамета Айрама, находящегося в аренде в «Бирмингеме».