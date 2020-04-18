«Реал» не будет продлевать контракт с сыном Зидана Люкой. Вратарь станет свободным агентом
Вратарь «Реала» Люка Зидан, скорее всего, покинет команду по завершении сезона.
Вратарь «Реала» Люка Зидан, скорее всего, покинет команду по завершении сезона.
Мадридский клуб не будет продлевать с 21-летним голкипером контракт, срок которого истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне игрок, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, выступает в Сегунде за «Расинг» на правах аренды.
Ранее в интервью Люка Зидан заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Франции. Его брат Энцо Зидан в 2017 году ушел из «Реала» и сейчас выступает за «Альмерию».
Летом также истекает сроки контрактов вратаря «Кастильи» Диего Альтубе и голкипера Моамета Айрама, находящегося в аренде в «Бирмингеме».
Источник — Marca