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16:48 (мск), источник: Sports.Ru

«Реал» не будет продлевать контракт с сыном Зидана Люкой. Вратарь станет свободным агентом

Вратарь «Реала» Люка Зидан, скорее всего, покинет команду по завершении сезона.

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Мадридский клуб не будет продлевать с 21-летним голкипером контракт, срок которого истекает ближайшим летом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне игрок, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, выступает в Сегунде за «Расинг» на правах аренды.

Ранее в интервью Люка Зидан заявил, что хотел бы поиграть в чемпионате Франции. Его брат Энцо Зидан в 2017 году ушел из «Реала» и сейчас выступает за «Альмерию».

Летом также истекает сроки контрактов вратаря «Кастильи» Диего Альтубе и голкипера Моамета Айрама, находящегося в аренде в «Бирмингеме».

Источник — Marca

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