Футболисты «Ислочи» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

Долгое время на поле ФК «Минск» шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга. Сначала дважды подряд отличились подопечные Виталия Жуковского: на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а еще через 10 минут Николай Януш удвоил преимущество хозяев. Мозыряне не сдались, и на 77-й минуте Френсис Нар сократил разрыв, а вскоре едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.