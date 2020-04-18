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16:21 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» победили «Славию» в чемпионате Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Долгое время на поле ФК «Минск» шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга. Сначала дважды подряд отличились подопечные Виталия Жуковского: на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а еще через 10 минут Николай Януш удвоил преимущество хозяев. Мозыряне не сдались, и на 77-й минуте Френсис Нар сократил разрыв, а вскоре едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.

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Сегодня брестский «Рух» принимает у себя дома футболистов «Минска», «Витебск» на своем поле встретится с брестским «Динамо», на «Борисов-Арене» сыграют БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Результаты остальных игр 5-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.

Положение команд сейчас таково: «Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.

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Ислочь
2:1
Первый тайм: 0:0
Славия М
Футбол, Беларусь, 5-й тур18.04.2020, 14:00 (МСК UTC+3)ФК Минск
Главные тренеры
Виталий ЖуковскийМихаил Мартынович
Голы
Дмитрий Комаровский63′
Франсис Нар77′
Николай Януш72′
Составы команд
1Егор Хаткевич
83′
16Михаил Барановский
6Сергей Концевой
24′
5Егор Потапов
17Сергей Карпович
31Игорь Тымонюк
18Павел Рыбак
33′
44Владислав Малькевич
22Годфри Биток Стефен
9Александр Котляров
14Сандро Цвейба
13Игорь Костров
52′
91Олег Патоцкий
18Владислав Жук
15Дмитрий Комаровский
88Александр Раевский
99Момо Янсане
15′
7Франсис Нар
10Николай Януш
87′
98Валерий Сенько
66′
11Александр Холодинский
99Глеб Шевченко
27Александр Макась
78′
14Илья Василевич
58′
20Евгений Краснов
28Никита Мельников
90+3′
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
7Угловые9
16Фолы10
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДенис Щербаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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