Футболисты «Ислочи» победили «Славию» в чемпионате Беларуси
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали победу над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Долгое время на поле ФК «Минск» шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга. Сначала дважды подряд отличились подопечные Виталия Жуковского: на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а еще через 10 минут Николай Януш удвоил преимущество хозяев. Мозыряне не сдались, и на 77-й минуте Френсис Нар сократил разрыв, а вскоре едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.
Сегодня брестский «Рух» принимает у себя дома футболистов «Минска», «Витебск» на своем поле встретится с брестским «Динамо», на «Борисов-Арене» сыграют БАТЭ и жодинское «Торпедо-БелАЗ».
Результаты остальных игр 5-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.
Положение команд сейчас таково: «Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Рух» — 4, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.
|Виталий Жуковский
|Михаил Мартынович
|Дмитрий Комаровский
|63′
|Франсис Нар
|77′
|Николай Януш
|72′
|1
|Егор Хаткевич
83′
|16
|Михаил Барановский
|6
|Сергей Концевой
24′
|5
|Егор Потапов
|17
|Сергей Карпович
|31
|Игорь Тымонюк
|18
|Павел Рыбак
33′
|44
|Владислав Малькевич
|22
|Годфри Биток Стефен
|9
|Александр Котляров
|14
|Сандро Цвейба
|13
|Игорь Костров
52′
|91
|Олег Патоцкий
|18
|Владислав Жук
|15
|Дмитрий Комаровский
|88
|Александр Раевский
|99
|Момо Янсане
15′
|7
|Франсис Нар
|10
|Николай Януш
87′
|98
|Валерий Сенько
66′
|11
|Александр Холодинский
|99
|Глеб Шевченко
|27
|Александр Макась
78′
|14
|Илья Василевич
58′
|20
|Евгений Краснов
|28
|Никита Мельников
90+3′
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Денис Щербаков(Беларусь)