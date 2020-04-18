Брестский «Рух» обыграл «Минск» в матче чемпионата Беларуси

На протяжении всего первого тайма матча в Бресте обе команды действовали на высоких скоростях, создали немало голевых ситуаций, но успеха не добились. Зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после эффектного дальнего удара Павла Седько. Пропустив мяч, минчане провели много атак, но отыграться так и не смогли, потерпев третье поражение кряду.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Ислочи» переиграли гостей из мозырской «Славии» с результатом 2:1.

Футболисты «Ислочи» победили «Славию» в чемпионате БеларусиДолгое время на поле ФК «Минск» шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга.

Также сегодня «Витебск» примет на своем поле брестское «Динамо», а на «Борисов-Арене» БАТЭ встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Результаты остальных встреч 5-го тура:

«Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.

Перед двумя заключительными матчами положение команд таково: