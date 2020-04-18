Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Витебск
Динамо Брс
00
Футбол. Зарубежный
20:00
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
11
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский «Рух» обыграл «Минск» в матче чемпионата Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Рух» победил футболистов «Минска» с результатом 1:0 в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

На протяжении всего первого тайма матча в Бресте обе команды действовали на высоких скоростях, создали немало голевых ситуаций, но успеха не добились. Зато сразу после перерыва хозяева вышли вперед после эффектного дальнего удара Павла Седько. Пропустив мяч, минчане провели много атак, но отыграться так и не смогли, потерпев третье поражение кряду.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Ислочи» переиграли гостей из мозырской «Славии» с результатом 2:1.

Футболисты «Ислочи» победили «Славию» в чемпионате БеларусиДолгое время на поле ФК «Минск» шла равная борьба без опасных моментов и забитых мячей. Только во второй половине встречи соперники сумели поразить ворота друг друга.

Также сегодня «Витебск» примет на своем поле брестское «Динамо», а на «Борисов-Арене» БАТЭ встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Результаты остальных встреч 5-го тура:

«Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.

Перед двумя заключительными матчами положение команд таково:

«Слуцк» — 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Витебск», «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Минск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рух
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Сотни уток остановили движение на оживленной трассе во Вьетнаме
Стало известно о сорвавшемся трансфере Роналду в «Барселону»
«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении албанца
Фуркад по ошибке получил Большой хрустальный глобус
СМИ: Футболист «Спартака» не вернется в Россию из Германии
Красивые спортивные кадры отвлекут вас от коронавируса (фото)
Игрок «Интера» хочет перейти в «Барсу», но та не готова платить
UFC опубликовал видео разговоров Хабиба в октагоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь