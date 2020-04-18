Sky Sport Italia: Игуаин не хочет возвращаться в Турин
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в Турин, сообщает Sky Sport Italia.
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не хочет возвращаться в Турин, сообщает Sky Sport Italia.
Сейчас футболист находится в Аргентине.
Ранее форвард улетел на родину
По последним данным, в мире зафиксированы 2 276 474 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 119 человек, выздоровело — 582 599.
По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.