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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» одолели брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередном поединке 5-го тура чемпионата Беларуси футболисты «Витебска» одолели на своем поле брестское «Динамо» со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм встречи в Витебске прошел в равной борьбе, а после перерыва хозяева полностью переиграли чемпионов страны. На 73-й минуте игры гости остались в меньшинстве после удаления Габи Кики, а еще через 10 минут у них был удален еще и Евгений Хачериди, нарушивший правила в своей штрафной площади. За его фол был назначен пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску.

В других сегодняшних матчах футболисты «Ислочи» переиграли гостей из мозырской «Славии» с результатом 2:1, а брестский «Рух» одолел на своем поле «Минск» со счетом 1:0.

В последнем поединке 5-го тура БАТЭ принимает на поле «Борисов-Арены» жодинское «Торпедо-БелАЗ».

Результаты остальных встреч этого тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.

Положение команд сейчас таково: «Слуцк», «Витебск» — по 10 очков, «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух» — по 7, «Динамо» (Минск), БАТЭ, «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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