Футболисты «Витебска» одолели брестское «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

Первый тайм встречи в Витебске прошел в равной борьбе, а после перерыва хозяева полностью переиграли чемпионов страны. На 73-й минуте игры гости остались в меньшинстве после удаления Габи Кики, а еще через 10 минут у них был удален еще и Евгений Хачериди, нарушивший правила в своей штрафной площади. За его фол был назначен пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску.