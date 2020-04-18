Белорусский футболист воспротивился совету Лукашенко пить водку от коронавируса

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Игрок вспомнил о рекомендации главы республики пить водку, но отметил, что воспротивился этому совету, так как не употребляет спиртные напитки. Белорус добавил, что знает много ценителей этого 40-градусного напитка.

В активе Корзуна, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», 12 матчей в составе сборной Белоруссии.

Лукашенко неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом. Он призывал не паниковать, советовал «травить» вирус водкой и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.