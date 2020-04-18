БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Поединок на поле «Борисов-Арены» получился боевым и напряженным. В первой половине у обеих команд были возможности отличиться, но мяч в ворота не попал. Реальный шанс открыть счет был у хозяев на 41-й минуте игры, но Павел Нехайчик не реализовал пенальти, пробив выше цели. После перерыва больше атаковали борисовчане, но им так и не удалось нанести точный завершающий удар.