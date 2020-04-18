БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

Поединок на поле «Борисов-Арены» получился боевым и напряженным. В первой половине у обеих команд были возможности отличиться, но мяч в ворота не попал. Реальный шанс открыть счет был у хозяев на 41-й минуте игры, но Павел Нехайчик не реализовал пенальти, пробив выше цели. После перерыва больше атаковали борисовчане, но им так и не удалось нанести точный завершающий удар.
В других сегодняшних матчах футболисты «Ислочи» переиграли гостей из мозырской «Славии» — 2:1, брестский «Рух» одолел на своем поле «Минск» со счетом 1:0, а «Витебск» у себя дома с таким же результатом взял верх над чемпионом страны брестским «Динамо».
Результаты остальных встреч этого тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Городея» — 0:1, «Динамо» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 1:2, «Белшина» (Бобруйск) — «Смолевичи» — 1:1.
Положение команд после 5 туров: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» — по 10 очков, «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух», БАТЭ — по 7, «Динамо» (Минск), «Минск» — по 6, «Неман», «Шахтер» — по 5, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забивший 3 гола.
В следующем туре встречаются:
«Смолевичи» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Энергетик-БГУ».
«Славия» — «Минск», «Городея» — БАТЭ, «Динамо» (Брест) — «Шахтер».
«Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Рух», «Ислочь» — «Витебск».