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10:53 (мск), источник: Прессбол

Евгений Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

После матча между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

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Источник: Reuters

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
Футбол, Беларусь, 5-й тур18.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 287 зрителей
Главные тренеры
Сергей ЯсинскийСергей Ковальчук
Голы
Йон Николаэску87′
Составы команд
34Артем Сороко
35Павел Павлюченко
4Артем Скитов
2Габи Кики
27′73′
12Евгений Клопоцкий
34Евгений Хачериди
85′
17Даниил Чалов
15Сергей Кисляк
44′
19Павел Назаренко
19Александр Нойок
86′
5Вандерсон
62Михаил Гордейчук
7Максим Каленчук
77Роман Юзепчук
11Антон Матвеенко
23Евгений Шевченко
21Артем Гуренко
5Кирилл Печенин
23′
20Сергей Волков
78′
21Олег Веретило
98Йон Николаэску
9Сергей Кривец
60′68′
10Диегу Сантос Кариока
90′
33Всеволод Садовский
6Жулиу Сезар
10Артем Милевский
77′
22Александр Павловец
Статистика
0Желтые карточки5
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
20Фолы21
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Чистов(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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