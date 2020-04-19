Евгений Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

Футбол, Беларусь, 5-й тур18.04.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Витебский, 287 зрителей
|Сергей Ясинский
|Сергей Ковальчук
|34
|Артем Сороко
|35
|Павел Павлюченко
|4
|Артем Скитов
|2
|Габи Кики
27′73′
|12
|Евгений Клопоцкий
|34
|Евгений Хачериди
85′
|17
|Даниил Чалов
|15
|Сергей Кисляк
44′
|19
|Павел Назаренко
|19
|Александр Нойок
86′
|5
|Вандерсон
|62
|Михаил Гордейчук
|7
|Максим Каленчук
|77
|Роман Юзепчук
|11
|Антон Матвеенко
|23
|Евгений Шевченко
|21
|Артем Гуренко
|5
|Кирилл Печенин
23′
|20
|Сергей Волков
78′
|21
|Олег Веретило
|98
|Йон Николаэску
|9
|Сергей Кривец
60′68′
|10
|Диегу Сантос Кариока
90′
|33
|Всеволод Садовский
|6
|Жулиу Сезар
|10
|Артем Милевский
77′
|22
|Александр Павловец
|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|20
|Фолы
|21
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Чистов(Беларусь)