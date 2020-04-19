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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Бекхэм: Роналду немного недотягивает до уровня Месси

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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«Месси — уникальный игрок, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но они оба превосходят всех по своему уровню», — приводит слова Бекхэма Goal.com.

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На счету Месси шесть «Золотых мячей», тогда как Роналду выигрывал престижную награду пять раз.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 22 матчах, в которых забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Роналду в свою очередь провёл 22 матча в рамках чемпионата Италии, записав в свой актив 21 гол и 3 результативные передачи.

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Как живет Криштиану Роналду в Турине
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