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11:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» о трансфере футболиста Родриго Морено

ТАСС, 19 апреля. Английский футбольный клуб «Арсенал» обратился в испанскую «Валенсию» с предложением о трансфере нападающего Родриго Морено. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

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Источник: Reuters

По информации источника, «Арсенал» рассматривает Морено в качестве замены габонскому форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть клуб по окончании срока действия контракта следующим летом. К еще одному форварду «Арсенала» французу Александру Ляказетту интерес проявляет испанский «Атлетико» (Мадрид). В связи с этим главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросил скаутскую службу клуба найти нападающего, одним из вариантов стал 29-летний испанский форвард. Отмечается, что владелец «Валенсии» Питер Лим не против ухода Морено.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость Морено в €40 млн, источник отмечает, что сумма трансфера за испанца превысит €50 млн, не считая бонусов. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, Морено провел 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился пять раз и сделал 11 голевых передач. Помимо «Валенсии», с которой футболист выиграл Кубок Испании, Морено выступал за португальскую «Бенфику» (в ее составе он стал чемпионом Португалии, обладателем кубка страны и Кубка лиги, дважды выходил в финал Лиги Европы) и английский «Болтон».

В составе сборной Испании игрок провел 22 матча, в том числе три встречи на чемпионате мира в России, и забил восемь мячей. Он является чемпионом Европы среди игроков не старше 21 года и серебряным призером европейского первенства среди игроков не старше 19 лет.

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