Владелец «Брайтона»: «Ливерпуль» должен стать чемпионом Англии, если сезон не доиграют

Источник: AP 2020

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» (82 очка, 29 матчей), вторым идет «Манчестер Сити» (57 очков, 28 матчей). «Брайтон» располагается на 15-й строчке (29 очков, 29 матчей), от зоны вылета его отделяют два очка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что полезно знать Если сидишь дома

«Я не могу представить себе ситуацию, при которой в случае досрочного завершения сезона для определения команд, которые покинут высший дивизион, будет использован показатель “среднее количество набранных очков за матч”, — сказал Блум. — Этот показатель не учитывает силу соперников, матчи с которыми проведены не были. Можно определить победителя сезона, им по праву должен стать “Ливерпуль”, также можно определить обладателей путевок в еврокубки по положению команд на момент приостановки».

«При обсуждении вариантов с руководством лиги и представителями других клубов мнение о досрочном завершении сезона находит большее число сторонников, как мне кажется, — добавил Блум. — В случае такого сценария нам нужно провести серьезную работу по тому, как пройдет следующий сезон».