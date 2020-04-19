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11:53 (мск), источник: ТАСС

Владелец «Брайтона»: «Ливерпуль» должен стать чемпионом Англии, если сезон не доиграют

ТАСС, 19 апреля. Владелец футбольного клуба «Брайтон» Тони Блум считает, что «Ливерпуль» должен быть признан чемпионом Англии в случае досрочного завершения сезона. Комментарий Блума приводит «Газета.Ru» со ссылкой на издание The Mirror.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Англии приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице лидирует «Ливерпуль» (82 очка, 29 матчей), вторым идет «Манчестер Сити» (57 очков, 28 матчей). «Брайтон» располагается на 15-й строчке (29 очков, 29 матчей), от зоны вылета его отделяют два очка.

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«Я не могу представить себе ситуацию, при которой в случае досрочного завершения сезона для определения команд, которые покинут высший дивизион, будет использован показатель “среднее количество набранных очков за матч”, — сказал Блум. — Этот показатель не учитывает силу соперников, матчи с которыми проведены не были. Можно определить победителя сезона, им по праву должен стать “Ливерпуль”, также можно определить обладателей путевок в еврокубки по положению команд на момент приостановки».

«При обсуждении вариантов с руководством лиги и представителями других клубов мнение о досрочном завершении сезона находит большее число сторонников, как мне кажется, — добавил Блум. — В случае такого сценария нам нужно провести серьезную работу по тому, как пройдет следующий сезон».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 2,3 млн человек, зафиксировано более 160,5 тысяч летальных исходов. В Великобритании коронавирусом заразились более 115 тыс. человек, почти 15,5 тыс. скончались.

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