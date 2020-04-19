«Исламхана и Куата забрал бы сразу». Казахстанский тренер — о трех чемпионствах в Европе, проблемах чилийца из «Кайрата» и доверии акима

«Из “Шахтера” приглашения не было»

— Владимир Николаевич, почему решили покинуть «Судуву»?

— Так сложились обстоятельства, и я решил уйти. Достиг ли потолка? Нет. Нужно было еще в групповой этап Лиги Европы проходить. Три года подряд, скажем так, стучались в эту дверь. В последнем сезоне шанс у нас был отличный. Тогда играли с «Ференцварошем» и немного не хватило, чтобы пройти дальше.

— Чем занимались после отъезда из Литвы?

— Был на тренерском семинаре по повышению квалификации в Техническом центре КФФ. Проводилась определенная работа по поиску нового клуба. Решал бытовые дела.

— Верна ли информация о том, что вы вели переговоры с зарубежными командами?

— Были разные варианты. Сейчас нет смысла об этом говорить. Специфика тренерской работы состоит в том, что даже самый маленький фактор может сказаться как в положительную, так и в отрицательную сторону. Причем многие факторы даже не зависят от нас.

— То есть на текущий момент предварительных договоренностей с потенциальными работодателями у вас нет?

— Сейчас — нет. Были наметки, но, в связи с последними событиями, все это переносится на неопределенный срок. Звонки из Казахстана? В ноябре и декабре были звонки, разговаривали.

— В СМИ писали, что ваш родной «Шахтер» рассматривал вас в качестве потенциального наставника команды.

— Официального приглашения и разговоров не было. Следил ли за «Шахтером»? Слишком мало времени прошло с момента старта текущего чемпионата, чтобы делать какие-то выводы. Цыплят ведь, как говорят, по осени считают.

— А эти клубы КПЛ, которые звонили вам, решают высокие задачи или же нет?

— Разговоры велись. Одно время даже был, скажем так, широкий разбег. Постоянно какие-то звонки. Но эти разговоры ни к чему не привели. Сказались различные факторы. Поэтому нет смысла перечислять эти клубы.

Проблемный Асеведо, ПФЛК-ТВ, экс-игроки «Судувы».

— Многие заметили, что в «Судуву» вы частенько брали игроков, ранее игравших в Казахстане. Интересовались у знакомых тренеров или у футболистов по их кандидатурам? К примеру, у вас играли Топчагич, Керла, Асеведо.

— Помимо перечисленных футболистов были и другие игроки, выступавшие в КПЛ. Нам их предлагали. Конечно, были разговоры и с тренерами, которые с ними работали, и с одноклубниками. Не стесняюсь ничего спрашивать, брать информацию. Критерии отбора игроков у нас были серьезные, поэтому все факторы и детали крайне важны. Благодарен всем, кто помог мне и подробно все рассказывал. У меня тоже спрашивали по многим футболистам, которые играли в Литве и собирались в Казахстан. Интересовались и по игрокам, ранее противостоявшие «Судуве» в еврокубках.

Керлу я знал хорошо по играм в составе «Иртыша». Он и в «Жальгирисе» успел засветиться до Павлодара. В прошедшем сезоне вместе с ним приняли участие в церемонии по случаю награждения лучших по номинациям. Самир был признан лучшим игроком чемпионата Литвы.

С Михретом Топчагичем работали в Караганде в 2015 году. Отличный нападающий. Герсон Асеведо оставил хорошие впечатления. Это игрок с большой буквы. Может быть, что-то не сложилось у него после «Судувы». Думали, что будет играть на более высоком уровне. Асеведо уехал в Армению, а после мы уже не следили за его карьерой.

— Наверняка вы знали, что в «Кайрате» у чилийца были проблемы с дисциплиной.

— Знал от источника, который всегда находился рядом. Но, была вероятность, что мы найдем общий язык. Когда Асеведо приехал к нам, на первых порах шла притирка. Но потом он доказал свою необходимость и помог в 2018 году.

— Вот, например, вам предлагают футболиста в «Судуву», который ранее играл в Казахстане. Первым делом заходите в архив ПФЛК-ТВ и ищете его матчи или сразу спрашиваете мнение о нем у знакомых тренеров?

— Это и ПФЛК-ТВ, и Instat, где есть вся необходимая информация и отдельные нарезки.

— За последнее время многие футболисты из чемпионата Литвы оказались в Казахстане. Кто из них является реальным усилением для нашего чемпионата?

— Отмечу Сержа Ньадзи, Витаутаса Андрюшкявичюса и Эливелто, которого я знаю еще со времен его игр в составе «Экранаса». Мантас Куклис отлично играл в «Жетысу», помог команде в меру своих возможностей. Следил за талдыкорганцами, у них поставленная и интересная игра. Из тех, кто перешел в казахстанские клубы в этом году, выделю Овидиюса Вербицкаса и Йована Чадженовича, которые играли у меня в «Судуве». Считаю их квалифицированными игроками. С удовольствием буду наблюдать за их выступлениями в Казахстане.

— Любопытная ситуация. Защитник сборной Литвы Линас Климавичюс несколько раз проходил просмотр в казахстанских клубах, но не подошел никому. А в один из сильнейших клубов Румынии — «Динамо» из Бухареста его взяли. Вы знаете о нем?

— Конечно. Его старший брат Арунас возглавляет профсоюз футболистов Литвы. Общался с ним, приятный человек. Что касается младшего, то Линас был в противоборствующей команде — «Жальгирисе». Играл там одну из ведущих ролей. То, что не прошел просмотр… Не в курсе, в каких командах он был. Наверное, это видение тренеров. Им удобней видеть футболиста своими глазами, а не полагаться на отзывы агентов. Я тоже стараюсь действовать так, хотя не всегда удается привезти игрока на просмотр. В Европе, например, футболист приезжает сразу на медосмотр и подписание контракта.

Английский язык, Абикен и Муртазаев

— За то время, что вы работали в Литве, изучили местный язык или разговаривали на английском? Я был в Литве несколько лет назад. Молодежь по-русски не говорит.

— Пытался на английском, но это не сильная моя сторона. Благодарен подопечным, которые, понимая это, старались воспринимать информацию на русском. Я даже видел видеоинтервью Андрюшкявичюса, который сказал, что я веду тренировочный процесс на русском языке (смеется). Пробовал ли на литовском? Знаю какие-то слова, но язык очень сложный. Этому нужно уделять много времени, хотя, признаю, что это необходимость. К сожалению, в изучении иностранных языков я не преуспел.

— В чем-то литовский футбол превосходит казахстанский?

— Часто задают этот вопрос. Конечно, разница есть. Это и количество команд в высшем дивизионе. Скажем, с одним и тем же клубом мы обычно встречаемся четырежды, потому что играем в четыре круга. В одном сезоне «Судува» играла с «Жальгирисом» семь раз! Представляете? Тут очень сложно подготовить какие-то сюрпризы для соперника, потому что все друг друга прекрасно знают. Что касается разницы… В Европе хорошо знают «Астану» как сильную, профессиональную команду. Именно по выступлениям в еврокубках, а не во внутреннем чемпионате. Учитывается и рейтинг клубов. Был приятно удивлен, когда «Судува» попала в число ста сильнейших команд Старого Света. Совершили гигантский скачок из третьей сотни — в первую. «Кайрат» выделю. Продуктивная команда, есть своя шикарная академия. В Литве есть «Жальгирис», «Ритеряй», «Кауно Жальгирис». С уверенностью могу сказать, что эти клубы, как и «Судува», не затерялись бы в КПЛ.

— А инфраструктура чем-нибудь отличается в обеих странах?

— У «Астаны» есть новый стадион, но большой минус — отсутствие натурального поля. Все команды в Литве начинают сезон на синтетике, а затем, когда уже позволяют погодные условия, переходят на натуральное покрытие. Лишь «Жальгирис» и «Ритеряй» продолжают принимать своих соперников на синтетике. То есть получается, что в этой стране почти у всех клубов есть как натуральные, так и искусственные поля.

К слову, «Жальгирис» вынужден принимать своих соперников на стадионе федерации футбола страны, а саму арену все никак не могут достроить. У «Судувы» на сегодняшний день лучшая инфраструктура в Литве. Имеется основное поле, крытый манеж, которым в Казахстане не может похвастаться никто, кроме «Тобола». В Казахстане лучше всех с инфраструктурой дела обстоят у «Кайрата». Такого в Литве нет.

— Слышал, что федерация благосклонно относится к «Жальгирису» и даже пытается помогать клубу в борьбе за чемпионство. Мол, богатейший клуб, и как тут не помочь. Тем более, что стадион у них общий и даже офисы по соседству расположены.

— Это неправда. Мы же три года подряд были чемпионами. Думаю, Литовской федерации футбола тоже выгодно, чтобы сильнейший клуб представлял страну в Лиге чемпионов. Там не смотрят на сиюминутные результаты. Главное, чтобы команда успешно играла в Европе. Это рейтинг для всех — для федерации, страны и самого клуба.

— Состав «Судувы» сильнейший на текущий момент в Литве, если брать по именам?

— Думаю, если брать последний год, то здесь мы уже доминанты. Из семи игр мы только один раз проиграли «Жальгирису». Что касается ценников игроков, то здесь я не силен. Это в Европе тренеры и менеджеры хорошо считают деньги.

— Ваш бывший клуб — это трамплин для многих футболистов?

— Заметил такую тенденцию, что из Литвы проще уехать в другой европейский чемпионат. К примеру, в Польшу, Нидерланды, Хорватию, Румынию. То же самое могу сказать и про страны Скандинавии.

— Вы в Литве работали в двух клубах. Была ли идея пригласить туда казахстанского футболиста? Даже, скажем, из родной вам Караганды, откуда немало талантов выходят.

— У меня были 2−3 кандидатуры из молодых футболистов, но, согласно регламенту, мы могли заявить только пятерых легионеров не из стран Евросоюза. Руководство говорит, что легионер должен играть в основном составе. Задачи ведь стоят высокие, и выиграть конкуренцию было бы сложно.

— А если бы ваш клуб был очень богатым и мог себе позволить дорогостоящего игрока сборной Казахстана, назвали бы имя футболиста, которого взяли бы без колебаний?

— Все равно здесь нужно подумать, посмотреть… Может быть, Айбол Абикен. Это тот, кто на слуху, и он достаточно молодой. Интересно было бы поработать с ним и помочь уехать в хороший европейский чемпионат. Отмечу Романа Муртазаева, с которым работал в «Шахтере». Это футболист высокого класса, который выделяется и своими человеческими качествами. Есть другие игроки. Не буду распыляться фамилиями. Те, кто постарше, думаю, не подошли бы, потому что значительно дороже, а вот молодые — другое дело. Они могли бы использовать литовский чемпионат как трамплин, как вы говорите.

— Исламхана бы взяли, не раздумывая?

— Конечно. Как и Исламбека Куата.

Баскетбол — номер один

— Что за город Мариямполе, в котором вы жили? Семья находилась рядом с вами?

— Супруга периодически приезжала, как и дочь. У дочери есть своя работа. Город сам небольшой, меньше пятидесяти тысяч населения. Расположен недалеко от границы с Польшей. В 50−60 километрах — город Каунас. Передвигался по Мариямполе на автомобиле. Природа там классная, любил рыбачить, поэтому нужна была машина.

— Часто узнавали вас местные жители?

— Город ведь совсем маленький, а наша команда была на слуху у всех. Играли в квалификации Лиги чемпионов, Лиги Европы, давал интервью для местного телевидения. Поэтому с узнаваемостью проблем в Мариямполе не было.

— Но все равно баскетбол спорт номер один в Литве.

— Да. Несколько раз я был на матчах Евролиги. Ездил в соседний Каунас, где местный «Жальгирис» играл с грандами Старого Света. Это действительно шоу! Все расписано по секундам. Захватывает! Градус боления среди литовцев очень высок. По всей Литве отменные баскетбольные залы. «Жальгирис» играет на 16-тысячнике, который всегда заполняется.

— Если бы «Судува» пробилась в группу Лиги Европы, то, наверное, был бы футбольный бум в Литве.

— В Литве этого очень сильно ждали. Все издания активно освещали выступления «Судувы». Даже как-то посчитали, что баскетбольный «Жальгирис» за 14 игр в Евролиге заработал около 700 тысяч евро, а «Судува», постучавшись в группу Лиги Европы, дойдя до квалификации плей-офф — более миллиона евро. Резонанс был в Литве. В Каунасе на первом месте — баскетбол, но после него планируют развивать футбольный клуб. Даже арену будут реконструировать, привлекать болельщиков и зарабатывать деньги. Скажем так, обратили пристальное внимание на футбол.

— В Литве все футбольные клубы частные. В Казахстане большая проблема с привлечением спонсорских средств в футбол, хотя в нашей стране наверняка меценатов куда больше, чем в Прибалтике. Как думаете, что движет литовскими бизнесменами, которые вкладывают деньги в футбол? Ведь там и посещаемость заметно ниже, чем в Казахстане.

— У некоторых местных клубов есть доля поддержки и со стороны государственного сектора. Литовских меценатов я знал в лицо. Это касается и периода первой моей работы в этой стране. Не вдавался в подробности, но, возможно, государство делает какие-то послабления для тех бизнесменов, которые вкладывают деньги в спорт. Этот опыт на вооружение можно было бы взять и в Казахстане. Литовские клубы ведь еще и зарабатывают какие-то деньги в еврокубках. Тоже немаловажный фактор. Меценатам хочется быть причастными к успехам своих клубов в Европе. Естественно, бюджеты у местных команд значительно меньше, чем в нашей стране. За день до игры выезжаем на автобусе. Расстояния небольшие. Ночуем в отеле, играем и возвращаемся домой. В Казахстане приходится летать самолетом, а это ведь очень накладно.

Гол с центра поля и доверие акима

— В прошлом году казахстанский полузащитник Демият Сламбетов забил один из трех красивейших голов в Литве. Пересекались с ним?

— Да, ведь он играл в Каунасе, а это недалеко от нас. Общался с Демиятом, отца его хорошо знаю. Говорил Кайрату Сламбекову, что, если его сын покажет свой уровень, то может пойти дальше. «Стумбрас», в котором он выступал, расформировался, а после этого Демият перешел в «Хегельманн». Постоянно были на связи. Гол он забил с центра поля очень красивый. Приятно, что наш казахстанец вошел в тройку лучших.

— Не могу вас спросить и об итогах жеребьевки Лиги наций, ведь Казахстан и Литва сыграют друг против друга. Кто фаворит в этом противостоянии?

— В условиях пандемии и приостановки чемпионатов тяжело сказать, в каких составах будут выступать в дальнейшем обе сборные. Я не любитель прогнозов. Все может измениться в любой момент. Естественно, буду болеть за Казахстан. В последние годы почерк у нашей сборной появился интересный. Те игроки, которые были на подходе несколько лет назад, сейчас являются лидерами команды. Одно скажу точно — матчи будут интересными.

— Как думаете, почему клубы КПЛ редко доверяют отечественным тренерам?

— Мне тяжело об этом судить. У нас есть сильные специалисты, которые могли бы тренировать на высоком уровне. Может быть, немного не хватает доверия. Хорошо помню, как на тот момент аким Карагандинской области Нурлан Нигматуллин доверил мне «Шахтер» в 2009 году, за что ему огромное спасибо. До этого я несколько туров исполнял обязанности главного тренера. Успешно выступили в том году, завоевали «бронзу» чемпионата. Когда руководители поймут, что нужно доверять своим воспитанникам и дадут необходимое время, тогда и результаты придут. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех православных христиан с праздником Пасхи и пожелать всем крепкого здоровья и семейного благополучия!

Напомним, под руководством 54-летнего Чебурина «Судува» в прошлом сезоне в третий раз подряд стала победителем национального чемпионата, а также выиграла Кубок и Суперкубок Литвы. Этот клуб он возглавил в 2016 году.

Дойдя до квалификации плей-офф Лиги Европы, «Судува» по сумме двух матчей уступила венгерскому «Ференцварошу» (0:0 и 2:4) и не смогла пробиться в групповой этап.

Также в Литве Владимир Чебурин возглавлял клуб «Круоя», который приводил к серебряным медалям чемпионата в 2014 году.

На родине тренировал «Шахтер» и «Окжетпес». С карагандинцами удостаивался «бронзы» КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.