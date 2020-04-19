«Реал» откажется от приобретения Кейна из-за коронавируса
Мадридский «Реал» не будет приобретать нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в предстоящее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Мадридский «Реал» не будет приобретать нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в предстоящее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По информации издания, «королевский клуб» откажется от крупных трансферов
В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 17 забитых мячей и две результативные передачи. Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.