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12:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» откажется от приобретения Кейна из-за коронавируса

Мадридский «Реал» не будет приобретать нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в предстоящее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 19.04
Источник: AP 2020

По информации издания, «королевский клуб» откажется от крупных трансферов из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 25 матчах во всех турнирах. В его активе 17 забитых мячей и две результативные передачи. Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.


«Подробно» — вопросы о коронавирусе
Голос Америки
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