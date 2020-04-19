Касильяс рассказал о страхах после перенесенного инфаркта

Источник: AP 2020

По словам футболиста, он около месяца боялся ходить, спать и предпринимать любые усилия. Сейчас его психическое и физическое состояния нормализовалось, но при этом Касильясу приходится принимать очень много лекарств. Вратарь также отметил, что вряд ли возобновит карьеру.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Касильяс пережил сердечный приступ 1 мая прошлого года. Футболисту стало плохо во время тренировки. Испанец был госпитализирован и перенес операцию. После случившегося врач-кардиолог Хуан Антонио Корбалан заявил, что голкипер не сможет возобновить спортивную карьеру. Несмотря на это, в августе 2019-го Касильяс заговорил о планах вернуться в футбол, но в феврале этого года объявил о завершении карьеры.