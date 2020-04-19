Голкипер «Ливерпуля» Алисон полностью восстановился после травмы
Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер полностью восстановился после травмы, сообщает Sky Sports.
Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер полностью восстановился после травмы, сообщает Sky Sports.
По информации издания, бразильский футболист приступил к тренировкам без ограничений.
Голкипер получил травму бедра на тренировке перед матчем Кубка Англии против лондонского «Челси» (0:2). В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля», отстояв на ноль в 14 из них.