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13:20 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер «Ливерпуля» Алисон полностью восстановился после травмы

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер полностью восстановился после травмы, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

По информации издания, бразильский футболист приступил к тренировкам без ограничений.

Голкипер получил травму бедра на тренировке перед матчем Кубка Англии против лондонского «Челси» (0:2). В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля», отстояв на ноль в 14 из них.

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