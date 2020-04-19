Голкипер «Ливерпуля» Алисон полностью восстановился после травмы

Голкипер получил травму бедра на тренировке перед матчем Кубка Англии против лондонского «Челси» (0:2). В нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах в составе «Ливерпуля», отстояв на ноль в 14 из них.