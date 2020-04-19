Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока
Пятилетний фанат английского «Лидса» Дэниел Отен обратился в клуб Английской
Пятилетний фанат английского «Лидса» Дэниел Отен обратился в клуб Английской
Юный болельщик рассказал, что выступающий за белых на правах аренды 22-летний англичанин стал его любимым футболистом, поэтому он просит «Брайтон» продать Уайта. Отен также отметил, что готов потратить все свои сбережения (15 фунтов стерлингов), чтобы помочь сделке состояться.
В ответном письме «Брайтон» сообщил мальчику, что главный тренер команды и технический директор рассчитывают на Уайта и не планируют его продавать. При этом представители «чаек» отметили, что Отен явно очень здорово разбирается в молодых футболистах, поэтому в будущем может стать отличным скаутом.
«Брайтон» после 29 туров находится на 15-м месте в АПЛ. «Лидс» выступает во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе — и возглавляет турнирную таблицу после 37 туров. На данный момент оба соревнования приостановлены