Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока

Источник: Reuters

Юный болельщик рассказал, что выступающий за белых на правах аренды 22-летний англичанин стал его любимым футболистом, поэтому он просит «Брайтон» продать Уайта. Отен также отметил, что готов потратить все свои сбережения (15 фунтов стерлингов), чтобы помочь сделке состояться.

В ответном письме «Брайтон» сообщил мальчику, что главный тренер команды и технический директор рассчитывают на Уайта и не планируют его продавать. При этом представители «чаек» отметили, что Отен явно очень здорово разбирается в молодых футболистах, поэтому в будущем может стать отличным скаутом.

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