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12:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока

Пятилетний фанат английского «Лидса» Дэниел Отен обратился в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон» с просьбой оставить в его любимой команде защитника Бена Уайта. Письмо мальчика и ответ на него «чайки» опубликовали в своем Twitter.

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Источник: Reuters

Юный болельщик рассказал, что выступающий за белых на правах аренды 22-летний англичанин стал его любимым футболистом, поэтому он просит «Брайтон» продать Уайта. Отен также отметил, что готов потратить все свои сбережения (15 фунтов стерлингов), чтобы помочь сделке состояться.

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В ответном письме «Брайтон» сообщил мальчику, что главный тренер команды и технический директор рассчитывают на Уайта и не планируют его продавать. При этом представители «чаек» отметили, что Отен явно очень здорово разбирается в молодых футболистах, поэтому в будущем может стать отличным скаутом.

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«Брайтон» после 29 туров находится на 15-м месте в АПЛ. «Лидс» выступает во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе — и возглавляет турнирную таблицу после 37 туров. На данный момент оба соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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