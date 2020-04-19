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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» не смог улететь домой и рассказал об условиях карантина в Казахстане

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью Azerisport.com рассказал, что не смог вернуться в родную Грузию из-за ситуации с коронавирусом в Казахстане.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:38 MSK, 19.04

Он выразил надежду на скорое возобновление сезона.

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На старте КПЛ-2020 «Ордабасы» победил «Окжетпес» (1:0), сыграл вничью с «Астаной» (1:1) и уступил «Таразу» (2:3).

«В Казахстане остался и вылететь на родину не смог. Здесь также все строго с карантином, — говорит Цхададе. — Стараюсь не покидать дом. Вечером здесь вообще нельзя выходить из дома. Футболисты моей команды работают в домашних условиях. Каждый день даем задание и проводим их онлайн. Надеюсь, к концу месяца ситуация нормализуется и приступим к тренировкам, а уже к концу мая или началу июня можно продолжить сезон. Если у нас только начало сезона, то в Азербайджане осталось восемь туров, и здесь ситуация уже другая. Получается, что не все зависит от вас, здесь уже будет решать УЕФА».

Напомним, что в Казахстане до 1 мая введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. До этой даты приостановлены все спортивные соревнования.

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