Тренер «Ордабасы» не смог улететь домой и рассказал об условиях карантина в Казахстане

«В Казахстане остался и вылететь на родину не смог. Здесь также все строго с карантином, — говорит Цхададе. — Стараюсь не покидать дом. Вечером здесь вообще нельзя выходить из дома. Футболисты моей команды работают в домашних условиях. Каждый день даем задание и проводим их онлайн. Надеюсь, к концу месяца ситуация нормализуется и приступим к тренировкам, а уже к концу мая или началу июня можно продолжить сезон. Если у нас только начало сезона, то в Азербайджане осталось восемь туров, и здесь ситуация уже другая. Получается, что не все зависит от вас, здесь уже будет решать УЕФА».