Тренер «Ордабасы» не смог улететь домой и рассказал об условиях карантина в Казахстане
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью Azerisport.com рассказал, что не смог вернуться в родную Грузию
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе в интервью Azerisport.com рассказал, что не смог вернуться в родную Грузию
Он выразил надежду на скорое возобновление сезона.
На старте КПЛ-2020 «Ордабасы» победил «Окжетпес» (1:0), сыграл вничью с «Астаной» (1:1) и уступил «Таразу» (2:3).
«В Казахстане остался и вылететь на родину не смог. Здесь также все строго с карантином, — говорит Цхададе. — Стараюсь не покидать дом. Вечером здесь вообще нельзя выходить из дома. Футболисты моей команды работают в домашних условиях. Каждый день даем задание и проводим их онлайн. Надеюсь, к концу месяца ситуация нормализуется и приступим к тренировкам, а уже к концу мая или началу июня можно продолжить сезон. Если у нас только начало сезона, то в Азербайджане осталось восемь туров, и здесь ситуация уже другая. Получается, что не все зависит от вас, здесь уже будет решать УЕФА».
Напомним, что в Казахстане до 1 мая введен режим чрезвычайного положения