Футболисты китайского клуба «Ухань» вернулись в город спустя более трех месяцев

Футболисты вынуждены были покинуть Ухань 2 января, потому что город стал эпицентром вспышки коронавируса. По данным агентства, на железнодорожной станции, куда прибыл поезд с командой, игроков встретили десятки болельщиков. Футболисты находились в Испании, 16 марта они вернулись в Китай, в Шеньчжень. Когда обстановка в Ухани стабилизировалась, команде разрешили вернуться в город.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игроки воссоединились со своими семьями после более чем трехмесячной разлуки. Команда благодарит семьи за их поддержку и понимание», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Ожидается, что 22 апреля «Ухань» возобновит тренировки.