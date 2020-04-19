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15:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус» намерен предложить пост главного тренера Зидану

ТАСС, 19 апреля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» намерен предложить возглавляющему испанский «Реал» французу Зинедину Зидану занять пост главного тренера команды. Об этом сообщает французский портал Le10sport.

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По данным портала, руководство туринского клуба постарается воспользоваться возможными разногласиями между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом, связанными с развитием клуба. Сообщается, что представители «Ювентуса» уже контактировали с французским тренером. Действующий контракт 47-летнего Зидана с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. «Ювентус» сейчас возглавляет Маурицио Сарри, его соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

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Зидан стал главным тренером «Реала» в январе 2016 года и проработал на этом посту до мая 2018 года. Через год он вновь возглавил мадридский клуб. Под его руководством «Реал» три раза подряд стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат Испании, по два раза — суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Чемпионаты Испании и Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерваны из-за пандемии коронавируса.

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