СМИ: «Монако» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Мертенсу

Как отмечает издание, «Монако» готов платить 32-летнему бельгийскому футболисту зарплату, вдвое превышающую ту, что он получает в «Наполи».

Мертенс выступает за итальянский клуб с 2013 года, его контракт действует до лета текущего года. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, бельгиец забил 12 голов в 29 матчах за «Наполи».