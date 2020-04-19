СМИ: «Монако» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Мертенсу
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» сделает предложение о переходе игроку итальянского «Наполи» Дрису Мертенсу, сообщает onzemondial.com.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» сделает предложение о переходе игроку итальянского «Наполи» Дрису Мертенсу, сообщает onzemondial.com.
Как отмечает издание, «Монако» готов платить 32-летнему бельгийскому футболисту зарплату, вдвое превышающую ту, что он получает в «Наполи».
Мертенс выступает за итальянский клуб с 2013 года, его контракт действует до лета текущего года. В сезоне-2019/20, приостановленном
Цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин.