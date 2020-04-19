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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Монако» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Мертенсу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Монако» сделает предложение о переходе игроку итальянского «Наполи» Дрису Мертенсу, сообщает onzemondial.com.

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Источник: AP 2020

Как отмечает издание, «Монако» готов платить 32-летнему бельгийскому футболисту зарплату, вдвое превышающую ту, что он получает в «Наполи».

Мертенс выступает за итальянский клуб с 2013 года, его контракт действует до лета текущего года. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за коронавируса, бельгиец забил 12 голов в 29 матчах за «Наполи».

Цвета «Монако» защищает полузащитник сборной России Александр Головин.

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