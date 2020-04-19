«Брайтон» предоставил свой стадион для центра тестирования на COVID-19

Источник: AP 2020

Отмечается, что арена «чаек» уже используется для хранения жизненно важных материалов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и, вместе с клубным учебным центром, будет доступна для обучения местных аварийно-спасательных служб. Также сообщается, что «Брайтон» предложил свой стадион властям в качестве полевого госпиталя, если в этом возникнет необходимость.

«В течение нескольких дней объект должен выйти на проектную мощность, позволяющую проводить до 1000 тестов в день. Мы взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь NHS и другим ключевым работникам во времена кризиса», — заявил главный исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.