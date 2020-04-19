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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Брайтон» предоставил свой стадион для центра тестирования на COVID-19

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Центр тестирования на коронавирус был размещен на территории домашнего стадиона «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что арена «чаек» уже используется для хранения жизненно важных материалов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и, вместе с клубным учебным центром, будет доступна для обучения местных аварийно-спасательных служб. Также сообщается, что «Брайтон» предложил свой стадион властям в качестве полевого госпиталя, если в этом возникнет необходимость.

«В течение нескольких дней объект должен выйти на проектную мощность, позволяющую проводить до 1000 тестов в день. Мы взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь NHS и другим ключевым работникам во времена кризиса», — заявил главный исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Великобритании выявлено свыше 114 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 15,4 тысячи человек скончались.

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