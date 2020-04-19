Во Франции футболистов сравнили с рабочими и призвали возобновить сезон

По мнению функционера, настало время снова начать нормальную жизнь, неотъемлемой частью которой является футбол. Кита также выразил недоумение тем фактом, что некоторые французские рабочие каждый день ездят на работу, а футболисты даже не тренируются.

При этом президент «Нанта» отметил, что возобновление тренировочного процесса и матчей чемпионата должно сопровождаться необходимыми мерами предосторожности. По словам Киты, прекращение паузы также спасет клубы от финансовых проблем.