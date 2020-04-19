Каррера рассказал о жизни на карантине

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

«Мы можем выходить только в магазин. Каждый день не бегаю, да оно и не надо. Очень тяжело находиться дома столько времени. Мы должны просто принять это. Стрижку в домашних условиях мне сделала жена.

Дома читаю газеты, друзья присылают их из Италии. Смотрю телевизор, в основном Netflix. Уделяю время работе, просматриваю матчи. С командой работаем через Skype, делаем физические упражнения, беговые тренировки. Проводим тренировки вместе с ассистентом и подсчитываем статистику.

Справка Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответов Несмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым. Подробнее