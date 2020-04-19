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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера рассказал о жизни на карантине

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий афинский АЕК, рассказал о жизни во время карантина.

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«Мы можем выходить только в магазин. Каждый день не бегаю, да оно и не надо. Очень тяжело находиться дома столько времени. Мы должны просто принять это. Стрижку в домашних условиях мне сделала жена.

Дома читаю газеты, друзья присылают их из Италии. Смотрю телевизор, в основном Netflix. Уделяю время работе, просматриваю матчи. С командой работаем через Skype, делаем физические упражнения, беговые тренировки. Проводим тренировки вместе с ассистентом и подсчитываем статистику.

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Не знаю, когда возобновится чемпионат. 24 апреля проводится встреча федерации, и там они должны решить, когда продолжится чемпионат", — сказал Каррера в прямом эфире с Марией Командной в «Инстаграме».

Каррера в Греции, революция в ПФЛ, полиция против фанатов
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6 декабря 2019© Ньюстюб
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