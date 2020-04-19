СМИ: «Интер» согласовал контракт с футболистом «Челси» Жиру

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, «Интер» согласовал с 33-летним французом условия личного контракта. Жиру подпишет с «нерадзурри» двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон.

Действующий контракт форварда с «Челси» истекает 30 июня, после чего футболист покинет команду в качестве свободного агента.