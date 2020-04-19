СМИ: «Интер» согласовал контракт с футболистом «Челси» Жиру
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру летом перейдет в итальянский «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру летом перейдет в итальянский «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации издания, «Интер» согласовал с 33-летним французом условия личного контракта. Жиру подпишет с «нерадзурри» двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон.
Жиру перешел в «Челси» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 13 официальных матчей за «синих» и забил три мяча.