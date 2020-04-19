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17:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Интер» согласовал контракт с футболистом «Челси» Жиру

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий лондонского футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру летом перейдет в итальянский «Интер», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, «Интер» согласовал с 33-летним французом условия личного контракта. Жиру подпишет с «нерадзурри» двухлетнее соглашение с опцией продления еще на один сезон.

Действующий контракт форварда с «Челси» истекает 30 июня, после чего футболист покинет команду в качестве свободного агента.

Жиру перешел в «Челси» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 13 официальных матчей за «синих» и забил три мяча.

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