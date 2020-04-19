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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался двукратный чемпион Испании в составе «Реала» Аурелио Кампа

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Скончался двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Реала» Аурелио Кампа, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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В мае Кампе должно было исполниться 87 лет.

«Реал Мадрид», президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Аурелио Кампы, который был игроком нашего клуба в сезонах-1953/54 и 1954/55, — говорится в сообщении.

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18 февраля© Piter.tv
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