Скончался двукратный чемпион Испании в составе «Реала» Аурелио Кампа
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Скончался двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Реала» Аурелио Кампа, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Скончался двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Реала» Аурелио Кампа, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В мае Кампе должно было исполниться 87 лет.
«Реал Мадрид», президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Аурелио Кампы, который был игроком нашего клуба в сезонах-1953/54 и 1954/55, — говорится в сообщении.