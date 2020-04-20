Стелонне подаст судебный иск на «Асколи». Клуб уволил его за нежелание пойти на сокращение зарплаты

Уточняется, что клуб принял такое решение, так как стороны до этого не могли прийти к взаимному консенсусу. Тренер не захотел идти на снижение заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

— Эта история облетела не только Италию, но и весь мир. И теперь о Роберто может сложиться мнение, как о жадном и бесчувственном человеке, что не соответствует действительности.