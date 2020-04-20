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08:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стелонне подаст судебный иск на «Асколи». Клуб уволил его за нежелание пойти на сокращение зарплаты

Роберто Стеллоне был уволен с поста главного тренера «Асколи».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:38 MSK, 20.04
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Увольнение произошло в одностороннем порядке. Его место занял главный тренер молодежной команды Гильерме Абаскаль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уточняется, что клуб принял такое решение, так как стороны до этого не могли прийти к взаимному консенсусу. Тренер не захотел идти на снижение заработной платы в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Стеллоне намерен теперь подать судебный иск на клуб.

— Эта история облетела не только Италию, но и весь мир. И теперь о Роберто может сложиться мнение, как о жадном и бесчувственном человеке, что не соответствует действительности.

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